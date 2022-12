Consegna dei riconoscimenti e festa di Natale per i commercialisti casertani

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono ben settanta i dottoriche svolgono la loro attività in provincia di Caserta e che hanno tagliato il nastro dei 50 e 25 anni di lavoro nel 2021. La premiazione l’anno scorso non si tenne a causa della pandemia. Gli attestati ai professionisti iscritti all’Ordine di Caserta sarannoti lunedì 12 dicembre alle 12 presso la sede dell’Ordine, in via Galilei, nel corso di una cerimonia con il presidente Pietro Raucci e l’intero consiglio. I professionisti che hanno, invece, compiuto 25 e 50 anni di attività nel 2022 saranno premiati in occasione della conviviale natalizia il 15 dicembre alle 20 presso il Gran Hotel Vanvitelli. «Premiamo i colleghi con una lunga esperienza alle spalle. Meritano di ricevere un riconoscimento per questi tanti anni di iscrizione all’Ordine e per aver saputo ...