Congresso Pd | Elly Schlein attende segnali dalla Campania

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAAA endorsement cercasi. Trascorsi ormai dieci giorni dall’annuncio della sua candidatura a segretaria del Partito Democratico,aspetta ancoraimportanti. Intendiamoci, qualche manifestazione d’interesse non è mancata ma sono più i “valutiamo” che i “ci sono”. Tutt’altra musica per Stefano Bonaccini che, si ricorderà, appena sceso in campo incassava i favori del presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero e dell’ex deputato beneventano Umberto Del Basso De Caro. Altri si sono aggiunti. Altri ancora potrebbero farlo a breve tanto che qualcuno già parla di “correntone“, immaginando per il governatore emiliano uno schieramento di sostenitori decisamente eterogeneo. E così sarà se davvero Vincenzo De Luca dovesse decidere di mollare gli ...