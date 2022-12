Concita vede crollare tutto | l' imbarazzo che spiazza la maestrina

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) CHI SALE (De Gregorio) Non è facile per il duo De Gregorio-Parenzo sviscerare i fatti di Bruxelles. Autorevoli gli ospiti di sabato: Massimo Giannini, Aldo Cazzullo e Giovanni Floris.il suo microcosmo di valori: Pd, Sinistra italiana, Ong, Europa. La conduttrice parla di «corruzione Ue» e di «assist per la Destra». Ma che c'entra la Destra? È già un inizio. CHI SCENDE (Manuela Moreno) Nella sfida dell'access prime time di sabato vince Controcorrente su Rete 4, terzo Tg2 Post al 2.6% di share. Conduceva Fabio Chiucchioni. Nessuna responsabilità autorale: per OmnicomMediaGroup il travaso di pubblico verso i Mondiali coinvolge in primis la concorrenza Rai quindi è Manuela Moreno a pagare dazio.