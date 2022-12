Concerto solidale di Giorgia e Fiorello per i piccoli malati del Bambino Gesù di Passoscuro

(Di lunedì 12 dicembre 2022)– Aperte le prevendite per l’eccezionaledel 28 gennaio 2023, all’Auditorium Conciliazione di Roma, con, la partecipazione straordinaria die per la prima volta con noi la nostra special guest Laura Pausini. Alla serata saranno presenti anche grandi Olimpionici e campioni Mondiali, i cui nomi verranno presto svelati. Un grande evento di beneficenza presentato da Eleonora Daniele, realizzato dalla FondazioneOnlus con il Patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la partnership di Webuild. L’ intero ricavato sarà devoluto a sostegno della Campagna “Mi prendo cura di te”, per la realizzazione del Centro Cure Palliative Pediatriche dell’Ospedale. Il Centro ...

