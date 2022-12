Con il Marocco torna di moda il catenaccio che la scuola di Coverciano ha abbandonato

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sul Corriere della Sera, Alessandro Bocci scrive deldi Walid Regragui. Battendo il Portogallo si è qualificato per la semifinale del Mondiale in Qatar. Affronterà la Francia, vincitrice sull’Inghilterra. Regragui ha vinto grazie alla difesa granitica: ilnon ha ancora subito un gol, tranne un autogol. Ha fattore diil. “A ogni partita il, che rappresenta l’Africa e il mondo arabo, sembra la vittima sacrificale e anche stavolta non fa differenza. Regragui non si cura dei pronostici perché volere è potere, perché i sogni vanno inseguiti, perché si fa contagiare dalla magia di questa terra piena di sole, aria condizionata e contraddizioni. Il suo calcio essenziale ha fatto breccia al Mondiale ridisegnando la storia. A volte facendo un passo ...

Ilfa sognare il Maghreb e un intero continenteun'impresa straordinaria, che resterà scolpita nella storia dei Mondiali, e che lo proietta in semifinale I tifosi marocchini sparsi in ...In campo andranno la sorpresacontro la Francia e l'Argentina di Leo Messi che affronterà ... com'è noto, non si è qualificata e le società del Belpaese si sono già messe in motolargo ...Per testare l'avventura e la passione per l'off-road, secondo la rigorosa ricetta di Dacia, siamo volati in Marocco, più precisamente nel deserto ... così come per chi vuole togliersi qualche sfizio, ...Dal gran calcio del Marocco all'eleganza di Modric fino ai dolori del non più giovane Cristiano Ronaldo. E martedì si ritorna a giocare ...