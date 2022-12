Comitato Abc | “Conferenza sull’acqua al Teatro Libertà | il luogo adatto per questi attori”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delsannita Acqua Bene Comune. La privatizzazione dell’acqua nel Sannio scaturisce sia dalla scellerata politica delle forze mastelliane, che vogliono la risorsa idrica nelle mani delle multinazionali, ma anche dalla pseudo opposizione che sabato prossimo almanderà in scena unasul tema. La scelta di unper ospitare questa commedia delle parti è quanto mai appropriata, poiché glisono le stesse forze politiche che hanno eletto il coordinatore dell’Ente Idrico campano che spinge verso la privatizzazione. Nessuna opposizione all’interno del Consiglio di distretto è stata fatta e nessuna proposta alternativa è stata presentata per dire no alla sciagurata ...