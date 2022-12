Claudio Campiti | chi è il folle di Roma I post deliranti contro il condominio | «Mi tengono al buio | si spara meglio»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Denunce, minacce ai bambini, una casa senza acqua, senza luce. «E senza fogna, perché il Comune di Ascrea gli ha dato i soldi per farla ma lui li ha spesi in altro modo ed è...

L'arma sottratta al poligono di Tor di Quinto, che è sotto sequestro, l'uomo di 57 anni che ha ucciso 3 persone in una riunione di condominio nella zona di Fidene a Roma, nella sparatoria ha usato una pistola Glock 45 sottratta al poligono di Tor di ...Cinquantasette anni, originario di Ladispoli. Si chiamal'autore della sparatoria seguita alla lite condominiale avvenuta stamattina a Roma in via Monte Gilberto, zona colle Salario. Dalle prime testimonianze raccolte dagli inquirenti sta ...Orrore alla periferia nord di Roma dove un uomo armato ha sparato alla riunione del consorzio di condomini di cui faceva parte, uccidendo tre persone ...Emergono dettagli sulla strage di Roma compita da Claudio Campiti . La Procura di Roma contesta il triplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi nei confronti del 57enne che ha ...