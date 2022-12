Cin Cin al nuovo store di Carla G a Roma

La vincitrice dell'Emmy Award Rhea Perlman ( The Mindy Project ,) torna come guest star nel ruolo di Cid, Noshir Dalal ( Lui è Pony , The Owl House - Aspirante strega ) torna come guest star ...... essere orgoglioso di noi, del sud che combatte e che non si arrende Noi ti chiediamo di staregli operai, con i ragazzi che vanno via, con le donne violentate, con i ragazzi bullizzati, con i ...Carla G. apre anche a Roma con una boutique salutata dall'affetto e la riconoscenza di tante celebri amiche: ecco chi era all'evento ...guai a dire cin cin o far toccare i calici. E ovviamente, non si può assolutamente battere con il coltello sullo stelo, invocando il bacio degli sposi». Motterle parte dalle basi del galateo che è ...