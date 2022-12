Ciclismo | Primož Rogli? | “Non ho ancora un programma per il 2023”

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 dicembre 2022)? non conoscei propri piani per la stagione. L’avvio dell’anno è sempre più vicino, molti team hanno infatti già rivelato quali saranno gli impegni per l’imminente annata. Lo sloveno potrebbe disputare il Giro d’Italia, ma nulla èstabilito. Il portacolori del Jumbo-Visma ha affermato ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’: “Non so quando tornerò a correre, magari a marzo.oggi non ho dei programmi chiari. Giro, il Tour o la Vuelta restano un mistero. Certamente avrò dei piani diversi dal 2022?. Il 33enne nativo di Trbovlje ha continuato dicendo: “A gennaio avrò sicuramente le idee più chiare. Il mio target al momento è quello di compiere meno gare in primavera al fine di arrivare in estate con più energie. Questo mi permetterebbe di ...