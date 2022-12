(Di lunedì 12 dicembre 2022) Cigrandi nomi nel movimento delitaliano e uno di questi è quello di. 24enne di Formigara in provincia di Cremona,ha una brillante primavera alle spalle grazie ai successi dell’Amstel Gold Race, della Freccia Vallone e del Mont Ventoux. Un ottimo Giro d’Italia Donne, seconda alle spalle della Van, poi la caduta durante la seconda tappa del Tour de France Femmes che l’ha costretta ad uno stop forzato di un paio di mesi dovendo così rinunciare anche ai Mondiali di Wollongong.è tornata a correre ad ottobre, al Giro dell’Emilia, per cercare di chiudere nel modo migliore questa stagione che l’ha vista protagonista.ha le idee ben chiare, nonostante la sua giovane età, dal 2021 ...

OA Sport

Il testo racconta, in un viaggio lungo 288 pagine, l'ultima stagione per ilbergamasco, ... dell'Almenno G5F: Teodora Bradu, dell'Osio Sotto G6M: Andrea Carelli, della Romanese G6F:......lucro - ha sottolineato Fabio Pennella - che ha per scopo lo sviluppo e la diffusione del...Consonni, nel ringraziare gli organizzatori della manifestazione e l'Amministrazione comunale, ... Ciclismo, Marta Cavalli: "Ora sono al 100%, i risultati ottenuti sono solo l'inizio. Van Vleuten ha un segreto" Presentato stamattina in Municipio. L'assessore Dadati: «E' l’occasione per confermare il volto della nostra città: vivace, accogliente e inclusiva» ...Torna a parlare Marta Cavalli che si dichiara recuperata fisicamente al 100% dopo il brutto incidente dello scorso Tour de France ...