“Ci credono tutti” | rimonta sul Napoli | la convinzione del presidente del Milan

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ildel, Paolo Scaroni, in carica al club rossonero dal 21 luglio 2018, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Tante le tematiche trattate, dalla questione stadio nuovo alla crescita esponenziale della sua squadra, per poi concludere sulla possibilità di rinnovo della stella Leao e le possibilità di vincere nuovamente lo scudetto. Foto: Getty – ScaroniScaroni, ildelcrede nellascudetto sulDi seguito le dichiarazioni deldelriguardo la questione stadio: “Abbiamo pensato ad un impianto diverso, con due anelli e sviluppato in verticale, per permettere una visione ottimale da tutte le posizioni. Se suggeriranno modifiche fattibili ...