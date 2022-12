Chiara Ferragni | svelato il perché del cerotto al braccio

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nel corso delle ultime settimane,è stata vista con unsulsinistro. Da quel momento in poi erano in molti a domandarsi del, specie dopo la finale di X Factor, dove la nota influencer si è recata a supportare il marito Fedez, uno dei quattro giudici del programma dove ha presentato il singolo “Crisi di Stato“. A questo punto, è stata la stessaa spiegare il motivo delsultramite un video pubblicato sul suo profilo ufficiale di Tik Tok. Ecco cosa ha raccontato l’imprenditrice digitale. “Una volta all’anno, una volta ogni sei mesi, faccio una visita dei nei,purtroppo ho familiarità con i melanomi, quindi li controllo molto spesso. ...

Stile e Trend Fanpage

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Pochi giorni fasi è mostrata con un vistoso cerotto sul braccio e sono immediatamente partite le ipotesi per capire cosa le fosse successo. Lei, la protagonista, ha scelto di non intervenire sul ...Mistero svelato ., nelle ultime settimane, è apparsa in pubblico e sui social con un vistoso cerotto bianco sul braccio sinistro. A spiegarne i motivi ci ha pensato la stessa imprenditrice, che su ... Chiara Ferragni mostra quanto sono cresciuti Vittoria e Leone: Stesso posto, un anno dopo Chiara Ferragni ha svelato su TikTok il motivo per cui, da settimane, ha un cerotto bianco sul braccio sinistro: scongiurato un tumore della pelle ...L'influencer, che ha da poco festeggiato i 6 milioni di follower su TikTok, ha rivelato sulla stessa piattaforma il motivo per il quale negli ultimi giorni aveva un cerotto sul braccio. "È quello anti ...