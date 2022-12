Chiara Ferragni e quel cerotto sul braccio | l’imprenditrice digitale rompe il silenzio | “Adesso vi spiego il motivo”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Da ormai diversi giorni i follower di(28.2 milioni su Instagram e 6 milioni da pochissimo su TikTok) avevano fatto caso ad un particolare: ilsuldel. Lo avevano notato in molti, specialmente durante la serata della finale di X Factor andata in onda lo scorso 8 dicembre e durante la quale la Ferry (così ama chiamarla Fedez) era tra il pubblico per sostenere il marito, uno dei giudici del talent. Il giorno successivo, l’influencer ha postato alcuni scatti su Instagram e proprio lì si vedevamente il fatidico: “Cos’èche hai sulsinistro da diversi giorni?”, si chiedevano i fan. “Èlo ...

Stile e Trend Fanpage

'Visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare...':mette fine al mistero sul cerotto che ha sul braccio da due settimane. Di recente i fan non hanno potuto fare a meno di notare la medicazione sul braccio sinistro dell'influencer. ...Ilary Blasi esono in vacanza a Saint Moritz. Anche se non hanno pubblicato nessuna foto insieme, una terza persona l'ha fatto al posto loro. Come mai tanta discrezione Ilary Blasi e... Chiara Ferragni mostra quanto sono cresciuti Vittoria e Leone: Stesso posto, un anno dopo Ilary Blasi e Chiara Ferragni sono in vacanza a Saint Moritz e stanno trascorrendo parecchio tempo insieme: spunta la foto.Chiara Ferragni ha finalmente svelato il perché indossa da circa due settimane un cerotto al braccio . Non è l'ultimo trend o un vezzo dell'imprenditrice digitale, piuttosto dietro a… Leggi ...