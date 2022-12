Che sia un anno in bellezza | il nostro oroscopo beauty del 2023 | segno per segno | partendo nelle stelle | entrando nel beautycase

Leggi su iodonna

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Che ilporti, a tutto tondo: grazie all’astrologo Stefano Vighi, che ha letto per noi ogni stella, abbiamo tracciato uninper ciascuno dei 12 segni. Analizzando ciò che dicono i pianeti, le propensioni astrali e caratteriali, senza dimenticare i punti salienti delle personalità e quelli di forza, anche estetici. Il risultato è undi, a tutto tondo. Perché un bel trucco è il miglior vestito per l’umore, la giusta fragranza, un’ottima scia di personalità. E poi, un’idea in più: un trattamento spa da regalare, o regalarsi. Per chiudere il cerchio, e allineare corpo e spirito, in un bel nuovo inizio. ...