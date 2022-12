Champions | Lube in campo mercoledì per la sfida cruciale con il Tours

Leggi su seriea24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Dopo quattro vittorie consecutive in trasferta tra CEVLeague e SuperLega Credem Banca, i campioni d’Italia stanno per tornare tra le mura amiche. Si avvicina il 1° turno di ritorno della Pool C.14 dicembre (ore 19) è in programma all’Eurosuole Forum latra CucineCivitanova eVB, rispettivamente prima e seconda in classifica nel gironcino della massima competizione continentale per Club. Capitan Luciano De Cecco e compagni inseguono la quarta vittoria consecutiva nel raggruppamento. Un successo contro i prossimi rivali blinderebbe il primato avvicinando molto i cucinieri alla qualificazione diretta ai Quarti di Finale, ma ilè una squadra ostica e non lascerà nulla di intentato nelle Marche. Marlon Yant è il miglior realizzatore della Cucine ...