Censis | italiani popolo di proprietari di case

Leggi su agi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) AGI - Gli, undi. Il 70,8% delle famiglie italiane èo della casa in cui vive (e il 28,0% di queste èo di altri immobili), l'8,7% gode della casa in usufrutto o a titolo gratuito, il 20,5% vive in affitto. L'Italia è uno dei Paesi con il piu alto numero didi abitazioni: la proprieta immobiliare e un fattore costitutivo della nostra societa, inscritto nel dna degli. La proprietà non e una prerogativa solo dei benestanti: nel quinto delle famiglie piu povere, il 55,1% èo dell'abitazione in cui vive e la percentuale aumenta via via fino all'83,9% tra le persone piu abbienti. La percentuale di famigliee è piu elevata tra le coppie con figli ...