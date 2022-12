“Cellule immunitarie modificate per uccidere quelle cancerogene” | la terapia rivoluzionaria che ha salvato una 13enne in Uk

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Una tecnica sperimentale inventata solo sei anni fa darà ad Alyssa, 13 anni, il Natale che non sperava più di avere perché affetta da un cancro incurabile. La ragazzina inglese di Leicester è stata la prima malata di leucemia linfoblastica acuta al mondo a sottoporsi ad una, ora definitadai medici, che agisce sullemodificandole geneticamente e grazie alla quale il cancro ora non è più riscontrabile. Alyssa aveva contratto la leucemia nel 2021, ma chemioe trapianto di midollo osseo non avevano avuto alcun effetto positivo. Per questo la famiglia della ragazzina ha deciso di farla sottoporre alla sperimentazione sviluppata all’ospedale pediatrico Great Ormond Street (Gosh) di Londra in collaborazione con il UCL Great Ormond Street Institute of Child ...