Ceccano | addio a Pietro Mattone

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La politica del Comune di– e più in generale della Regione Lazio – è in lutto: all’età di 78 anni è scomparso il già vicesindaco. Esperienza amministrativa e militanza politica Collocato politicamente a sinistra, specificatamente nel Partito Socialista Italiano, ricopri ruoli elettivi ed amministrativi. Il saluto del popolo Socialista regionale e provinciale «I socialisti partecipano commossi al dolore della famiglia per la scomparsa di, che è stato apprezzato amministratore comunale di: ha ricoperto con grande umanità gli incarichi di vicesindaco, assessore e consigliere comunale». I funerali L’estremo saluto averrà dato lunedì 12 novembre 2022, alle ore 15, nella Chiesa “Santa Maria ...

FrosinoneToday

L'di Pompeo Ieri l'ultima seduta consiliare del lungo mandato (otto anni) del presidente ... E come quasi sicuramente Daniele Natalia, sindaco die subcommissario. Mentre Adriano ...... perché la Moratti, che sarà surrogata dal Nembo Kid Guido Bertolaso , non ha dettoal ... Ed ha deciso di istituire nel Comune diuno specifico servizio. Si è procurato i raccoglitori per ... Successo per la prima edizione del Ceccano Sparco Christmas edition