Caso Portanova | Balata | “Qualunque sarà l’epilogo il Genoa è stato danneggiato”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io Sport”, in onda su Rai Radio 1, Mauro, presidente della Lega Serie B, ha discusso di alcuni temi riguardanti la serie cadetta. In primis si è parlato di Walid Cheddira, attaccante del Bari e semifinalista ai Mondiali con il suo Marocco: “Non solo è uno spot per la Serie B, ma rappresenta anche un po’ di Italia. Cheddira è infatti nato nel nostro paese salvo poi scegliere la nazionale marocchina. È motivo anche per noi di soddisfazione, si tratta di un calciatore che ha dimostrato grandissime qualità, meritando questa convocazione”. Nonostante i Mondiali in corso, la cadetteria èuno dei campionati a non fermarsi. Progetto approvato da, il quale afferma: “I riscontri sono assolutamente positivi. Nella penultima giornata abbiamo superato il record di ascolti e ...

Queste le parole di Mauro Balata in un intervento a Radio Anch'io Sport in merito aldi Manolo, condannato in primo grado a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. Il ...Il Presidente della Serie B si è espresso sul. PAROLE - "È undi una complessità non indifferente del quale mi limiterei a fare tre ...Caso Portanova, le parole del presidente della Lega Serie B Mauro Balata: "Situazione complessa, ma rimane la presunzione di innocenza" ...«Il caso è di una complessità non indifferente». Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, è intervenuto sulla vicenda giudiziale di Manolo Portanova (condannato in primo grado a sei anni di ...