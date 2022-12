Caso Panzeri | la Cgil di Milano | ' Sdegno per i fatti denunciati | mai scambi sui diritti'

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Per lal'inchiesta di Bruxelles è stata un colpo al cuore. "Alla luce delle notizie relative all'inchiesta di Bruxelles apprese dagli organi di stampa in questi giorni, la Camera del Lavoro di ...

Secondo il regolamento interno del Parlamento europeo l'immunità, infatti, decade indi ... Il denaro sarebbe stato sequestrato a casa di, l'ex eurodeputato Dem. Tra gli uffici perquisiti ...Lo scrive, in una nota, la Cgil di Milano di cui Antonioè stato segretario generale dal 1995 al 2003. "Siamo convinti che i diritti dei Lavoratori e le battaglie per la difesa, la dignità ...Pietro Bartolo, eurodeputato indipendente eletto con il Pd e membro del gruppo S&D durissimo con gli accusati. Ma non solo: "Usano questa vicenda come avvoltoi per delegittimare l'Europarlamento e i s ...Il caso sulle presunte tangenti preoccupa anche la presidente del parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola, che segue in prima persona le indagini. Chi sono gli indagati e cosa ha trovato finora ...