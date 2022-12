Caso D’Onofrio | avvocati Trentalange | “Nessun presupposto per commissariamento Aia”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Non vi sono i presupposti per undell’Aia. I fatti unilateralmente ipotizzati dalla Procura (ancora tutti da verificare in contraddittorio) non riguardano infatti l’Aia in generale ma soltanto le modalità di nomina dei membri del sistema di giustizia sportiva”. Lo hanno detto all’agenzia Lapresse gliPaolo Gallinelli, Bernardo Giorgio Mattarella e Avilio Presutti, nominati dal presidente dell’associazione italiani arbitri, Alfredo, in seguito all’avviso di chiusura di indagini sulnelle quali sarebbe implicato anche il numero uno dell’Aia con elementi disciplinarmente rilevanti: “Per escludere la legittimità di un, è allora assorbente il dato che nel Consiglio Federale del 15 novembre scorso, è stata già assunta ...