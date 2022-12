Casini sul caso Juventus | «Vogliamo la rinascita del calcio italiano»

... il presidentedella Lega Serie A e i vertici di tutte le altre leghe per affrontare un percorso di riforme strutturali,presupposto che si affrontino i problemi'. SANZIONI - Abodi parla ...... dal 16 febbraio al 14 aprile, nella parte sottostante la strada,resede di pertinenza della ... "Per questi interventi, la Metrocittà ha stanziato 900 mila euro - dichiara Francesco, ...Le parole di Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, sul caso che sta coinvolgendo la Juventus. Tutti i dettagli Lorenzo Casini ha parlato a ...Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato a margine dell'incontro con gli studenti del liceo Mamiani a Roma: "Siamo sempre disponibili non vedo problemi, anzi siamo ...