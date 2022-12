Campania | vestito da Babbo Natale si presenta al concorso del Comune

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Si ètodaad uno dei concorsi banditi daldi Avellino per l’assunzione a tempo indeterminato di 35 figure professionali. Avellino, sialdeldaIl signor Antonio, che da poco ha superato i sessant’anni, ha chiesto di potersi assentare per alcune ore per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia ANSA

... non soltanto in Toscana ma anche in Lombardia, Emilia - Romagna, Umbria, Marche,, ... A partire dal 12 dicembre, l'Ananas Dolcetto Alce Nero sarà posto in vendita con il "della festa", ...... don Rosario Ventriglia, curato della parrocchia di San Martino Vescovo di Macerata, ... con ilsemplice dei carri, deve ancora di più orientarci verso il grande Sant'Antonio Abate e il ... Si presenta al concorso del Comune vestito da Babbo Natale Si è presentato vestito da Babbo Natale ad uno dei concorsi banditi dal comune di Avellino per l'assunzione a tempo indeterminato di 35 figure professionali. (ANSA) ...A poco meno di due mesi dalla festa di Sant’Antonio Abate, don Rosario Ventriglia, curato della parrocchia di San Martino Vescovo di Macerata Campania, scriv ...