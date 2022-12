Calusco | nella villa di Panzeri sequestrati 17mila euro

(Di lunedì 12 dicembre 2022)d’Adda.did’Adda dell’exparlamentare Antoniola guardia di finanza ha sequestratoin contanti, supporti informatici e documenti. La perquisizione, in esecuzione di un ordine di investigazionepea, è avvenuta domenica sera. Nell’abitazione si trova la moglie di, Maria Dolores Colleoni, agli arresti domiciliari dopo essere stata raggiunta, insieme alla figlia Silvia, anche lei ai domiciliarisua casa in provincia di Milano, da un mandato d’arrestopeo. L’ex politico dem è invece in carcere a Bruxelles, accusato di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio per favorire Qatar e Marocco al Parlamento ...

