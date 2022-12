Calendario Sport invernali 13-18 dicembre | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sarà una ricchissima settimana diquella che porta poi alla breve pausa per le feste natalizie. Tutti glidella neve saranno protagonisti con gare di Coppa del Mondo, Coppa Europa e circuiti minori, ma anche quelli del ghiaccio avranno il loro spazio con la Coppa del Mondo di short track e speed skating. Tantissimi anche gli appuntamenti nel nostro paese, con l’Italia che diventa in questo mese diuno dei luoghi di punta soprattutto per sci alpino e snowboard. Sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica saranno divisi tra Svizzera ed Austria, mentre il biathlon è di scena in Francia. Appuntamenti anche fuori dall’Europa come lo short track in Kazakista, lo speed skating in Canada e lo slittino negli Stati Uniti. Qui di seguito tutto il, il ...