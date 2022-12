Calendario Mondiali nuoto vasca corta 2022 | orari 13 dicembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Domani, martedì 13, prenderanno il via idiin. Nel Melbourne Sports and Aquatic Centre assisteremo a un day-1 particolarmente intenso e l’Italia vorrà iniziare con il piglio giusto questa rassegna iridata. Ildelle batterie prenderà il via alle 01.05 italiane e saranno Margherita Panziera e Silvia Scalia le prime a competere per il Bel Paese nelle heat dei 100 dorso donne. Spetterà poi a Lorenzo Mora nella medesima distanza al maschile, a precedere Silvia Scalia nei 50 farfalla donne e la coppia Matteo Rivolta/Thomas Ceccon nella stessa specialità tra gli uomini. Il primatista del mondo dei 100 dorso inlunga, oro mondiale ed europeo in carica, ha optato per una scelta diversa in questa sede ...