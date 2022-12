Calendario Mondiale vasca corta Melbourne 2022 nuoto | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ilcompleto deldiin, in(Australia) da martedì 13 a domenica 18 dicembre: ecco le informazioni per vedere tutte le partite con date eitaliani. I migliori nuotatori del mondo sono pronti a sfidarsi per il titolo nellada 25 metri della piscina all’aperto delSports and Aquatic Centre situato nell’Albert Park della capitale del Victoria. L’Italia sarà al via con 20 atleti (12 uomini e 8 donne), fra cui spiccano le stelle azzurre Gregorio Paltrinieri, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato. STREAMING E TV – Le gare saranno tutte trasmesse intv in chiaro su Rai Sport + HD (in ...