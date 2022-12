Calendario Mondiale per club volley femminile 2022 | orari | programma | tv | streaming Ci sono Conegliano e il VakifBank di Paola Egonu!

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ilperdisi giocherà ad Antaliya (Turchia) da mercoledì 14 a domenica 18 dicembre. All’evento parteciperanno una squadra italiana (), due squadre turche (Istanbul ed Eczacibasi Istanbul), due squadre brasiliane (Dentil Praia e Gerdau Minas). Le sei formazionistate suddivise in due gironi, le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate.si presenta all’appuntamento dopo aver perso l’ultima finale di Champions League contro ilIstanbul, che si presenta per difendere il titolo iridato conquistato lo scorso anno battendo proprio le venete nell’atto conclusivo. La corazzata di coach Giovanni Guidetti potrà contare su ...

