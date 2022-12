Calendario di Avvento 2022 | Ecco la Parola da scoprire oggi 12 dicembre

Cosmopolitan

Anche quest'anno, Lully vuole aprire ildell'! Insieme vivremo l'attesa di Gesù Bambino: l'Emmanuele, il Dio con noi!! Ogni giorno per 24 giorni in compagnia di amici sorprendenti!! E anche il giorno di Natale l'...... nelle settimane prima di Natale, propongono al pubblico un "dell'" un po' insolito: tutù scenografici a tema Schiaccianoci, un ballerino o una ballerina professionista e un cane o ... Sette calendari dell’avvento su Amazon Approfittiamo di questo tempo straordinario che la Chiesa ci offre, per prendere confidenza con la Parola di Dio. Scopriamo attraverso di essa, cosa ci vuole dire oggi il Signore.Caduta come un macigno la notizia del progetto muraltese per il fronte urbano sotto il Grand Hotel: comporta un deturpamento dell’agglomerato urbano ...