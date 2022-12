Calciomercato Milan – Rinnovo Leao | la nuova offerta del Diavolo

Pianeta Milan

Commenta per primo Ilè atterrato a Dubai dove si preparerà in vista della seconda parte della stagione. Ad aprire la giornata dei rossoneri è stato il presidente Paolo Scaroni che ha incontrato le istituzioni locali ...Ricerca accesa conclusa con un nulla di fatto, per due motivi: costi che ilnon aveva intenzione di sostenere (complici anche uscite nulle, con Plizzari in prestito e Conti svincolato), ma ... Calciomercato Milan – Doppio colpo in Serie A Le ultime news Una su tutte è il rinnovo di Milan Skriniar che, oramai ... tetto ingaggi e Skriniar diventerebbe il giocatore più pagato della rosa dopo Romelu Lukaku. Calciomercato Inter, ecco quando può rinnovare ...L'Inter pensa al difensore Scalvini dell'Atalanta, mentre i bianconeri vorrebbero il centrocampista De Jong del Barcellona ...