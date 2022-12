Calciomercato | il grande ritorno all’Inter e lo ‘scippo’ della Juve alla Roma

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La sessione invernale dinon è ancora iniziata, si preannuncia una sessione caldissima con tanti club di Serie Aricerca di rinforzi per la seconda parte di stagione. Il massimo torneo italiano è ancora in grado di regalare sorprese per le zone alte e basseclassifica. Il Napoli si è confermato in testagraduatoria, è la principale candidatavittoria dello scudetto. La rivale numero uno è il Milan, i campioni d’Italia in carica sono pronti a muoversi sul mercato. In ripresa lantus, reduce da una serie di vittorie consecutive. In corsa anche Inter e Lazio, più staccatee Atalanta. Anche la corsa per evitare la retrocessione è sempre più avvincente, squadre come Verona, Sampdoria e Cremonese sono in grossa difficoltà. Tutte le ...

Commenta per primo Archiviata l'amichevole con il Lugano , il Monza si sta preparando ad un appuntamento diprestigio: tra 10 giorni i ragazzi di Raffaele Palladino sfideranno il Lione in trasferta. Non male per una squadra che soltanto lo scorso anno giocava in serie B. Il ko di sabato in Svizzera ...Queste le sue dichiarazioni: 'La Coppa del Mondo è sicuramente un'arenaquanto la Champions League e forse anche di più. È normale che Sofyan sia al centro dell'attenzione dato che sta facendo ... Mercato scudetto: ecco i rinforzi per la grande corsa Due punti persi o un punto guadagnato L'amletico dilemma si risolve a favore della seconda ipotesi per l'allenatore del Ragusa calcio 1949, Filippo Raciti, che commenta il 2-2 sul campo del San Luca ...