Calcio | nuovo ct Spagna De la Fuente | ' voglio ricreare lo spirito del 2010

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Madrid, 12 dic. - (Adnkronos) - E' stato presentato a Madrid ilcommissario tecnico della, Luis de la, che prende il posto di Luis Enrique, allontanato dopo il ko agli ottavi di finale del Mondiale contro il Marocco. Si tratta di una soluzione di continuità per le Furie Rosse: classe 1961 già nel giro delle selezioni spagnole, da ct dellaha vinto un Europeo Under 19 e un Europeo Under 21. Ha inoltre conquistato l'oro ai Giochi del Mediterraneo del 2018 e un argento alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Farà il suo debutto sulla panchina della Nazionale maggiore a marzo in occasione delle gare di qualificazione agli Europei 2024. "Ho detto sì a questa proposta senza pensarci nemmeno un secondo. Luis Enrique ha fatto un lavoro fantastico con questa squadra. Mi piace dare libertà al calciatore ...

Settimana dal 5/12 all' 11/12/2022 Complici i Mondiali die l'avvicinarsi delle lunghe feste ... Quasi certamente bisognerà aspettare ilanno e ancora di più la prossima primavera per ...Si è tenuta a Madrid la presentazione delCT delle Furie Rosse Luis de la Fuente, che ha nel suo curriculum le vittorie di un Europeo ... Conosco bene ilspagnolo, sono stato 15 anni ... Spagna, il nuovo CT De la Fuente: "Obiettivo ricreare lo spirito del 2010" Si è tenuta a Madrid la presentazione del nuovo CT delle Furie Rosse Luis de la Fuente ... non avremo un unico modulo. Conosco bene il calcio spagnolo, sono stato 15 anni calciatore professionista e ...L’ex difensore rossoblù ha parlato al canale Youtube ufficiale del club “Dopo 18 anni vissuti nel calcio professionistico è una nuova esperienza per me. Devo cercare di apprendere al più presto, per i ...