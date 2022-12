Calcio | Neymar pubblica chat con compagni del Brasile ' C' è tristezza'

C'è molta tristezza - si legge nelle storie pubblicate da- ma dobbiamo essere forti e andare avanti. Sono sicuro che con il sostegno di tutti i tifosi torneremo più forti di prima. Siamo ...Ilè questo. Ci sono momenti in cui il gioco può diventare difficile, con discussioni. C'è ... con, Messi, Paredes e altri giocatori seduti sui gradini del Maracanà. Non credo che non ...MONDIALI - La stella del Brasile dopo l'eliminazione con la Croazia ha reso noti i messaggi scambiati sui social: "Così vedete quanto siamo uniti" ...L'attaccante verdeoro pubblica su Instagram i messaggi scambiati con Thiago Silva, Marquinhos e Rodrygo dopo l'eliminazione dai Mondiali ...