(Di lunedì 12 dicembre 2022) Si ferma qui il cammino di Antonio Mateuaidiin Qatar. Laha infatti sospeso dal, che aveva diretto tra mille polemiche il quarto di finale di tre giorni fa vinto dall’ai rigori sull’. A riportarlo l’agenziaTelam. Le numerose proteste dei giocatori in campo contro il direttore di gara iberico hanno portato la federazione internazionale ad analizzare il suo operato. In base alle statistiche dellacon più cartellini gialli mostrati in una singola partita di questo Mondiale. Complessivamente ha ammonito ben 14 giocatori. Da registrare anche 48 ...

La Francia ha sofferto ma alla fine è riuscita a superare l'Inghilterra, bella e ancora una volta incompiuta, nel match dei quarti che ha spalancato ai 'Bleus' le porte delle semifinali aiin Qatar, dove ora sfiderà il sorprendente Marocco. Una prova 'di squadra' quella che ha permesso di vincere 2 - 1 ai 'galletti' di Deschamps , motivati ovviamente dall'importanza dell'...ROMA - "Giocare la Serie B durante iè stata un scelta coraggiosa ma indovinata: gli ... La riforma del campionato è necessaria per modernizzareitaliano". Così, il presidente della Lega ... Calcio, Mondiali 2022: la Fifa sospende l'arbitro spagnolo Lahoz dal torneo dopo Argentina-Olanda Con 22 giocatori ancora presenti in Qatar il campionato spagnolo è il più rappresentato, superando la Premier League che era in testa nel turno precedente. La serie A ne ha 15. Il club più presente è ...Fermato lo spagnolo Lahoz, contestato per la sua direzione nell'infuocato quarto di finale dei Mondiali in Qatar vinto dalla 'Seleccion' di Messi ai rigori contro gli 'Orange': il motivo ...