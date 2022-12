Calcio femminile | le migliori italiane della 12^ giornata di Serie A Girelli segna ancora | Longo e Mascarello decisive con gli assist

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Si è disputata in questo weekend la dodicesima2022-2023 di. Un fine settimana che ha visto l’importantissima vittoriaJuventus contro la Roma (4-2 il risultato finale) e i successi di Inter, Fiorentina, Milan e Como. Lo spettacolo ovviamente non è mancato e come sempre sono scese in campo tante ragazze. Andiamo quindi a scoprire letre azzurre di questo weekend. Cristiana(Juventus): nella bellissima vittoria delle bianconere contro la Roma c’è anche la firma dell’attaccante classe 1990. L’italiana si fa trovare al posto giusto al momento giusto e con una zampata sigla il momentaneo goal del 2-1. Grazie a questa realizzazione salgono così a 8 le marcature totali ...