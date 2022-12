CAGLIARI-PERUGIA 3-2 | HIGHLIGHTS

(Di lunedì 12 dicembre 2022), domenica 11 dicembre 2022 – ore 12:30 – stadio “Unipol Domus” – 17^ giornata Campionato Lega Serie BKT: 1 Radunovic, 28 Zappa, 24 Capradossi (32? st 15 Altare), 33 Obert, 27 Barreca (14? st 16 Carboni), 8 Nàndez (32? st 39 Kourfalifdis), 29 Makoumbou, 14 Deiola (32? st 10 Viola), 25 Falco (21? st 77 Luvumbo), 9 Lapadula, 20 Pavoletti. A disp: 18 Aresti (GK), 12 Lolic (GK), 3 Goldaniga, 21 Cavuoti, 23 Lella, 19 Millico, 20 Pereiro. All.: Fabio Liverani: 1 Gori, 4 Iannoni (32? st 16 Bartolomei), 11 Olivieri (32? st 20 Di Serio), 15 Dell’Orco, 17 Paz, 21 Curado, 24 Casasola, 25 Santoro, 28 Kouan (16? st 13 Luperini), 41 Strizzolo (16? st 9 Melchiorri), 97 Sgarbi (43? st 23 Lisi). A disp: 81 Abibi (GK), 2 Rosi, 5 Angella, 6 Vulikic, 33 Beghetto. All.: Fabrizio Castori ARBITRO: Marco Serra di Torino (Stefano Del ...

Commenta per primo La palpitante vittoria ottenuta sulnon è bastata ai tifosi delper spegnere il malcontento che da qualche settimana attraverso il mondo dei sostenitori sardi. A fine gara, malgrado il 3 - 2 a proprio favore, gran parte ...I risultati della 17esima giornata Ascoli - Genoa 0 - 0, Bari - Modena 4 - 1, Benevento - Cittadella 1 - 0,3 - 2, Como - Reggina 0 - 1, Frosinone - Pisa 0 - 0, Spal - Palermo 1 - ...Il Cagliari si impone per 3-2 sul Perugia ma è rimasto un mezzo dubbio sulla paternità del terzo gol rossoblù: Pavoletti colpisce di testa a scavalcare Gori che con una manata prova a togliere la pall ...