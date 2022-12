Byd Atto 3 - L' elettrica cinese premiata in Belgio come Ev familiare dell' anno

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Arriva dalun altro riconoscimento per la Byd3. Dopo aver conquistato le ambite cinque stelle Euro NCAP nei test per la sicurezza, la Suv di segmento C è stata eletta infatti ''Vab Electric Family Car of the Year 2023'', ossia, autoda famiglia del 2023 dall'Automobile club fiammingo (Vab, appunto). I giurati 15 giornalisti del settore automotive e 74 capifamiglia che hgiudicato per tre giorni dieci diverse auto elettriche sul famoso circuito di Zolder hpreferito la3 a nove concorrenti, tra cui i moi di Volkswagen, Renault, Citroën, Nissan, Cupra, MG, Aiways, Seres e SsangYong. Il concorso'Automobile Club fiammingo viene organizzato ogniper eleggere le migliori vetture da ...

