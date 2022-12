Bulli Stop – Christmas Show a Roma con Achille Lauro | Ramazzotti | Sangiorgi | Bocelli | Gassmann e tanti altri

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 12 dicembre 2022)di Luca Tommassini sarà il “Flash” contro ilsmo in scena il 19 dicembre acon 50 artisti tra cui, Matteo e Andrea, Eros, Giuliano, Raoul Bova, Ferzan Ozpetek, Leo e Alessandroedè il titolo dello spettacolo by Luca Tommassini che si terrà il 19 dicembre alle ore 21 all’Auditorium Conciliazione (Via della Conciliazione, 4 –). Il progetto è in collaborazione con il Centro Nazionale contro ilsmo – ...