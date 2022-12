Buio pesto | gelo e sirene anti-aereo | come vivono i cittadini di Odessa dopo gli attacchi russi – Il video

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Freddo intenso eper lunghe ore: così hanno dovuto vivere per buona parte del weekend appena trascorso gli abitdella città diglidei droni kamikazeche hanno messo fuori uso il sistema di fornitura di energia elettrica. La riorganizzazione delle attività nella città è documentata in unraccolto dall’agenzia Afp. Con le strade e interi palazzi immersi nell’oscurità, i residenti sono stati costretti a recarsi nei cosiddetti «punti di invincibilità», delle tende apposite dove è possibile ricaricare i telefoni e ripararsi dal freddo. Nella giornata di domenica, il governo ucraino ha poi assicurato il progressivo ripristino della corrente. Ma questa mattina la città portuale si è svegliata di nuovo con il ...

