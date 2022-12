Bufera su Musk per un tweet contro Fauci e comunità Lgbtq+ | È un attivista di estrema destra

L'intervento della Casa Bianca arriva sullaprovocata da un tweet di Elonche invitava a perseguire Fauci per il suo ruolo nella gestione della pandemia di Covid - 19 in America, in ...Leggi -super un tweet contro Fauci e comunità Lgbtq+: 'È un attivista di estrema destra' di Pier Luigi ...Una posizione dura verso l’imprenditore è arrivata da The Atlantic, magazine Usa, che ha pubblicato un articolo dal titolo “Elon Musk è un attivista di estrema destra" ...Con un cinquettio che ha già suscitato forti polemiche, Elon Musk ha sollecitato sulla sua piattaforma a indagare il noto immunologo Anthony Fauci, il consigliere medico della Casa Bianca e volto icon ...