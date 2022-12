Brescia-Parma | Pecchia | “Contento per vittoria e prestazione Bonny straordinario”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Sono moltoper lae per la. La squadra ha risposto alla grande al momento e all’emergenza. L’unico rammarico è che bisogna chiudere prima le partite, perché ilpoteva rovinarci la festa con il colpo di testa di Moreo. L’esclusione di Sohm? Il mio compito è migliorarli dal punto di vista tecnico, fisico e professionale. Ci sono valutazioni che prendo con il club, c’è stata una ‘scivolata’ che ci può stare. Finisce lì, da domani si riparte”. Lo ha detto a Sky Sport il tecnico delFabiodopo laper 2-0 in trasferta contro ilcon i gol di Man e. E sul classe 2003: “L’ho conosciuto quest’anno, è molto giovane ma con un fisicoe con ...

Commenta per primo(4 - 4 - 2): Lezzerini; Karacic, Adorni, Cistana (dal 79' Pace), Mangraviti; Benali (dal 63' ...(4 - 3 - 3): Chichizola; Delprato, Osorio, Balogh, Valenti; Estevez, ...Ilrompe la maledizione della trasferta, ilconferma quella casalinga: al Rigamonti si chiude il 17° turno di Serie B con la vittoria della squadra di Pecchia per 2 - 0. Tre punti esterni ...Le rondinelle, in svantaggio al 16', non riescono più a creare pericoli davanti alla porta gialloblù nonostante una sterile pressione ...Le reti di Dennis Man e Yoan Bonny riportano al successo i ducali dopo un mese. Le rondinelle si arrendono e vengono scavalcate in classifica ...