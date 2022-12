Brasile | la maledizione del gatto continua | dopo l' eliminazione dai Mondiali in Qatar | arriva la denuncia delle Ong

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Oltre il danno, anche la beffa. Il, nonostante sia stato eliminato daiin2022 ,a far parlare di se, e non per questioni legate al calcio. La Nazionale verdeoro ...

Ora, un gruppo di Ong e l'associazione Animal Forum ha denunciato la Nazionale delper 'aver maneggiato in modo violento e scomposto l'animale'. La richiesta di Animal Forum Inoltre l'...Leggi anche >, ladel gatto continua: dopo l'eliminazione dai Mondiali in Qatar, arriva la denuncia delle Ong La sanzione inflitta La maxi squalifica , però non è stato l'unico ...Oltre il danno, anche la beffa. Il Brasile, nonostante sia stato eliminato dai Mondiali in Qatar 2022, continua a far parlare di se, e non per questioni legate al calcio. La Nazionale ...La notizia della squalifica choc di un calciatore di 19 anni sta facendo il giro del mondo. Dopo una gomitata inferta all'arbitro, il giovane ...