Brasile | Ancelotti per il dopo Tite | la situazione

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Terminata l’era, la Selecao pensa a Carlocome serio candidato alla panchina del. Secondo il portale UOL Esport, Re Carlo avrebbe ricevuto contatti dai verdeoro già lo scorso ottobre. Seppure non ci sia mai stato un vero e proprio principio di accordo, pare che l’allenatore italiano si sia preso del tempo per pensarci, lasciando di fatto la porta aperta alla nazionale. Inè certamente piaciuto il lavoro fatto dal tecnico italiano sui fenomeni del Real Madrid Vinicius e Rodrygo, e ritrovarli in quelle condizioni (se non meglio) al prossimo mondiale fa sicuramente sognare i tifosi ad occhi aperti. Il contratto del tecnico con i Blancos scade nel 2024, la Selecao cerca un tecnico di grande esperienza europea. Tutti gli indizi portano a Re Carlo. Segui ZON.IT su Google News.

