Braga Pd | ‘casa assente da agenda politica’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Da molto tempo la casa èdall’politica. C’è bisogno di tutelare la proprietà, soprattutto quella piccola e dare così una risposta alle persone che si trovano in difficoltà economica”. A dirlo Chiara(Pd), segretaria di presidenza della Camera intervenendo alla presentazione del primo rapporto Federproprietà-Censis ‘Gli italiani e la casa – Come cambieranno valori e funzioni della casa nell’Italia post-pandemia’, presentato oggi a Roma. “E’ stata una mancata occasione la non riforma della legge sul catasto che andava a risolvere situazioni di disomogeneità strutturali. Una parte politica – rimarca – si è assunta la responsabilità di far cadere il governo per impedire la riforma del catasto. Credo che non sia un pericolo ma una necessità non più rinviabile”. L'articolo proviene da Sbircia la ...