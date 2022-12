(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Da molto tempo ladall'. C'è bisogno di tutelare la proprietà, soprattutto quella piccola e dare così una risposta alle persone che si trovano in difficoltà economica". A dirlo Chiara(Pd), segretaria di presidenza della Camera intervenendo alla presentazione del primo rapporto Federproprietà-Censis ‘Gli italiani e la- Come cambieranno valori e funzioni dellanell'Italia post-pandemia', presentato oggi a Roma. "E' stata una mancata occasione la non riforma della legge sul catasto che andava a risolvere situazioni di disomogeneità strutturali. Una parte- rimarca - si è assunta la responsabilità di far cadere il governo per impedire la riforma del catasto. ...

Il Sannio Quotidiano

La Finale del Mondiale per Club, giocata stasera in Brasile al Ginasio Poliesportivo Divino... Dopo aver eliminato sabato sera i padroni die campioni uscenti del Sada, Kaziyski e compagni ...... al termine di una partita che potevamo portare a. Siamo parzialmente soddisfatti anche se sul ... Marchiori Biella Rugby : Foglio Bonda;, Ramaboea, Benettin, Travaglini; Susperregui (21' ... Braga (Pd), ‘casa assente da agenda politica’ Questo pomeriggio alle ore 18, il Braga, avversario della Fiorentina ai playoff di Conference League, è sceso in campo per la sfida di Coppa di Lega contro il Casa Pia. La squadra allenata ...Altra giornata da batticuore ai Mondiali in Qatar: nell'ultimo turno del Gruppo H ottovolante di emozioni nelle due sfide in programma. Contro la Corea del Sud, il Portogallo ...