Il Sole 24 ORE

Spread risale verso 190 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nella settimana delle banche centrali, leeuropee, partite in ribasso, cercano lo spunto per passare in positivo, cosa per il momento ...Le misure espansive avranno questa volta finalità esclusivamente interne e saranno. Quanto ... Per leglobali, questo rappresenta un altro motivo per preferire per il 2023 la vecchia ... Borse prudenti in settimana banche centrali. Milano in positivo con Tim e Unicredit Altra seduta interlocutoria per le Borse europee, mandate in stallo per quasi tutta la settimana dall'attesa per le decisioni della Bce in arrivo il 14 dicembre. Milano chiude a +0,29%, in linea Parig ...Borsa di Milano oggi 8 dicembre: il Ftse Mib parte nell'incertezza e chiude in rosso, così come le altre piazze europee, in una giornata dove i mercati non esultano. Spread a 189 punti.