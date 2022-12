Borsa | Milano riduce il calo | pesa l' energia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ladi( - 0,1%)iliniziale, in linea con gli altri listini europei. Su Piazza Affaril'con il prezzo del petrolio in. Negativa Stm ( - 1,1%), con lo stacco ...

... Stmicroelectronics ISIN: NL0000226223 Mercato:- Azioni Dividendo Ordinario Importo per azione: 0,06 USD Data di pagamento: 14/12/2022 AvvisoItaliana del 26/05/2022 n. 21033Ladi( - 0,1%) riduce il calo iniziale, in linea con gli altri listini europei. Su Piazza Affari pesa l'energia con il prezzo del petrolio in calo. Negativa Stm ( - 1,1%), con lo stacco ... Borsa: Milano apre in calo (-0,43%) - Economia (ANSA) - MILANO, 12 DIC - La Borsa di Milano (-0,1%) riduce il calo iniziale, in linea con gli altri listini europei. Su Piazza Affari pesa l'energia con il prezzo del petrolio in calo. Negativa Stm ( ...Milano, 12 dic. (askanews) - Microsoft acquisirà una partecipazione del 4% nel London Stock Exchange nell'ambito di una partnership ...