Borsa | Milano poco mossa con Europa dopo avvio Wall Street

mostra un - 0,04% alle 16:00 e continua gli scambi a 24.268,14 punti. 12 - 12 - 2022 16:00continua a essere bene acquistata Tim (+2%) sull' ipotesi di un ritorno in campo di Kkr per un'opa soltanto sulla rete. Bene anche i farmaceutici Recordati (+2,9%) e Diasorin (+1,9%) . In ...(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Piazza Affari è poco mossa sotto la parità (Ftse Mib -0,18%) in linea con gli altri listini europei, nel complesso cauti (Parigi e Francoforte -0,4%, Londra -0,3%) dopo ...Vicini a soglia superiore target 6-8 mld per intero 2022 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 dic - Il gruppo Azimut ha registrato a novembre 2022 una raccolta netta positiva per 531,5 milioni ...