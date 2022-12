Borsa | Milano chiude in marginale rialzo +0 | 11%

in luce Tim (+3%) con il fondo americano Kkr sarebbe disposto a fare un'offerta per la futura societa' della rete. Bene anche Recordati (+2,6%) e DiaSorin (+2,6%). Cede lo 1,1% St nel giorno ...Nella classifica di quest'annoe' scesa di sei posizioni all'ottavo posto pagando lo scotto del caro - affitti e proprio della sicurezza. Cop 12 - 12 - 22 17:26:48 (0446) 5 NNNN(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Tim fa un altro passo avanti in Borsa dove conclude la seduta in rialzo del 3% a 0,21 euro sulle scommesse di un ruolo ...(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Piazza Affari chiude in marginale rialzo. L'indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,11% a 24.303 punti dopo aver limato ...