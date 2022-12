Bonus Psicologo | graduatorie online | come utilizzarlo entro 180 giorni

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sonoleregionali relative al: a comunicarlo l’Inps con il Messaggio numero 4446 del 9 dicembre 2022. Le domande si erano chiuse il 24 ottobre scorso, e trattandosi di uncon risorse limitate, non tutte sono state accolte. Per la misura erano stati stanziati originariamente 10 milioni di euro. Dato l’altissimo numero di domande ricevute, le risorse si sono rivelate insufficienti. Per questo motivo, il Decreto Aiuti bis in vigore dal 10 agosto ha previsto un incremento delle risorse del fondo per il, che sono passate a 25 milioni di euro. Anche in questo caso le risorse si sono rivelate insufficienti, visto che non tutti gli aventi diritto che hanno fatto domanda riceveranno il, ...